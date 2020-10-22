Суд приговорил депутата Мосгордумы Шереметьева к условному сроку

Замоскворецкий районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы Олега Шереметьева (КПРФ) виновным в мошенничестве. Парламентария приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также суд постановил взыскать с Шереметьева 2,1 млн руб. и лишить его права занимать государственные должности на два года. Вероятно, это может значить лишение его мандата в гордуме.

Шереметьев намерен опротестовать приговор.

По версии обвинения, Шереметьев "выписывал" на имя своей помощницы премии, а потом приказывал ей обналичивать деньги отдавать ему.

На прошлой неделе суд допрашивал свидетелей, главным свидетелем обвинения стала помощница Шереметьева. Именно она написала заявление, в котором обвинила шефа в назначении необоснованных премий. Правда, показания свидетельницы в суде и на следствии сильно отличались. По последней ее версии вопросы скорее возникают к аппарату и бухгалтерии Мосгордумы, выплачивавшей премии. Шереметьев вину не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.