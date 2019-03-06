Опять "макарошки"? Владимирская чиновница переложила ответственность за школьное питание на родителей

В российском образовании - очередной скандал на тему "макарошек". На этот раз во Владимире руководитель департамента образования региона Ольга Беляева сказала, что процесс организации детского питания в школах - вопрос родителей, видеозапись заявления чиновницы появилась на YouTube.

Такое заявление Беляева сделала, комментируя отмену бесплатных завтраков для некоторых школьников младших классов города.

Чиновница сослалась на закон "Об образовании", по которому школы несут ответственность лишь за качественное обеспечение условий для организации питания - это предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также организация мест в столовых.

"А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей", - заявила Беляева.

Глава департамента добавила - люди ошибочно думают, что организация питания лежит на плечах государства.

Напомним, в конце января этого года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что чиновникам нужно думать прежде, чем говорить. Так он прокомментировал инциденты с некорректными высказываниями некоторых региональных и федеральных чиновников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, по словам которой, 3,7 тыс. руб. достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Ей также принадлежат слова: "макарошки стоят всегда одинаково". Спустя месяц руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацкихна встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Ей также пришлось покинуть свой пост. В декабре минувшего года самарский министр Марина Антимонова посоветовала недовольным размером пособий на детей завести огород.