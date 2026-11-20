Золото падает: неделя завершается самым сильным снижением с марта

На бирже Comex котировки золота в пятницу резко снизились: декабрьские фьючерсы упали на 3,3% - до 3564,9 доллара за унцию. Это минимум с августа 2025 года, а недельное падение достигло примерно 8,5%, сообщает "Интерфакс".

Серебро подешевело на 5,4% (до 42,03 доллара за унцию), платина - на 3,2% (до 1304,5 доллара за унцию).

Главные причины спада - укрепление доллара и ожидания повышения ключевой ставки ФРС. Индекс DXY почти достиг максимума за 20 месяцев, из‑за чего золото становится менее доступным для инвесторов с другими валютами. По данным CME FedWatch, вероятность роста ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС оценивают в 98,8%.

Эксперт Кайл Родда из Capital.com пояснил, что рынок реагирует на ожидания повышения ставок и сохранения высокой инфляции - это ведет к росту доходности гособлигаций и укреплению доллара, что давит на золото.

Сообщалось, что участники рынка активнее развивают сервисы обратного выкупа инвестиционных монет: так, ВТБ за полтора месяца выкупил у клиентов монеты на 1 млрд рублей, причем чаще всего продавали "Георгия Победоносца" весом 7,78 грамма - особенно активно этим пользовались клиенты из Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодара, Барнаула и Новосибирска.