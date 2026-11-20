В Югре охотники сожгли лесную избушку, в которой обосновался медведь

В Югре охотники сожгли лесную избушку, в которой обосновался медведь. Югорчане застрелили зверя, когда он вышел из домика, сообщает Neft.

По словам охотников, медведь решил обустроить в домике берлогу и остаться там на зиму, а когда люди подходили к избушке, ревел, отпугивая их.

Тогда охотники решили выгнать его, бросив в домик "коктейль Молотова". Зверь оставался в избушке до последнего. А когда вышел, охотники ликвидировали его.