Рынок репетиторства стал третьим по числу специалистов

Российский рынок репетиторства занял третье место в сфере услуг по числу работающих специалистов. В первом полугодии 2026 года на него приходилось 12% всех исполнителей и 10% заказов. Такие данные приводит Forbes Education.

С частными преподавателями занимаются 12% жителей страны, то есть около 18 млн. Ядро спроса составляют школьные, вузовские предметы и иностранные языки. Большинство учеников — это школьники, изучающие математику, русский, английский, историю и физику. В целом наблюдается также рост интереса к китайскому и арабскому языкам.

Основная цель занятий — подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, устранение пробелов или углубление знаний. При этом 38% школьников начинают подготовку к экзаменам за год и более. В подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по математике нуждаются 52%. То есть более половины из всех, кто ищет репетитора, интересует именно математика.

Пик спроса на услуги приходится на период перед началом учебного года, причем географическое положение репетитора почти не имеет значения из-за популярности онлайн-формата.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отмечал, что объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств — Минпросвещения и Минобрнауки, при этом массовое натаскивание на сдачу ЕГЭ репетиторами мало что дает для понимания предмета, что видно по приходящим в вуз абитуриентам.