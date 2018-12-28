28 Декабря 2018
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Самарский министр посоветовала недовольным размером пособий на детей завести огород

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова извинилась за свое заявление о том, что размер детских пособий лишь отговорка, чтобы не рожать детей.

Дискуссия, которая привела к очередному скандалу, разгорелась в твиттере.

24 декабря Антимонова написала о том, что смертность в Самарской области в январе-ноябре 2018 года превысила рождаемость.

Одна из участниц дискуссии заявила, что не намерена рожать детей "на пособие 50 рублей" и затем кормить их "дешевой едой на пальмовом масле".

В ответ министр поинтересовалась у жителей региона, считают ли они, что государство "должно всех содержать".

"Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" - написала Антимонова.

Ранее в этом году россиян шокировали своими заявлениями депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, и руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно.

Чиновнице после скандала "совесть не позволяла" подать в отставку, однако на днях она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Также "отличилась" министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, которая описала плюсы жизни на прожиточный минимум. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра". Вскоре после этого чиновница была уволена.

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Самарский министр посоветовала недовольным размером пособий на детей завести огород

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Теги: Марина Антимонова, пособия, дети, огород



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