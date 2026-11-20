В России могут ускориться темпы роста тарифов на связь

Власти России допустили, что тарифы на связь в ближайшие годы будут расти быстрее. Об этом говорится в проекте Стратегии развития отрасли связи, подготовленном Минцифры.

Такой вариант возможен как при базовом, так и при целевом сценарии развития. В документе говорится, что более 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и снижающимися экономическими показателями отрасли.

По мнению экспертов, без повышения тарифов операторы не смогут развивать сети и поддерживать их в рабочем состоянии, пишут "Известия".