13 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Юлия и Виталий Степановы (2019) | Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing

Информаторы WADA Степановы не могут получить вид на жительство в США с 2016 года

Покинувшие Россию информаторы Всемирного антидопингового агенства (WADA) с 2016 года не могут получить вид на жительство в Соединённых Штатах Америки.
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Юлия и Виталий Степановы, которые являлись главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о допинговых скандалах в России, с 2015 года находятся в США, но скрывают своё точное местоположение, об этом пишет портал championat.com со ссылкой на издание The New York Times.

Легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции, и специалист образовательного отдела РУСАДА обратились три года назад к властям США с просьбой о предоставлении им убежища, но обращение до сих пор рассматривается. Сейчас они живут в стране как лица без гражданства.

По информации издания, у супругов по-прежнему финансовые договорённости с олимпийским комитетом, где Виталий работает консультантом, а Юлии оплачиваются расходы на тренировки.

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Информаторы WADA Степановы не могут получить вид на жительство в США с 2016 года

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Теги: Юлия Степанова, Виталий Степанов, WADA, информаторы, США, вид на жительство



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