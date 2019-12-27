Информаторы WADA Степановы не могут получить вид на жительство в США с 2016 года

Покинувшие Россию информаторы Всемирного антидопингового агенства (WADA) с 2016 года не могут получить вид на жительство в Соединённых Штатах Америки.

Юлия и Виталий Степановы, которые являлись главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о допинговых скандалах в России, с 2015 года находятся в США, но скрывают своё точное местоположение, об этом пишет портал championat.com со ссылкой на издание The New York Times.

Легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции, и специалист образовательного отдела РУСАДА обратились три года назад к властям США с просьбой о предоставлении им убежища, но обращение до сих пор рассматривается. Сейчас они живут в стране как лица без гражданства.

По информации издания, у супругов по-прежнему финансовые договорённости с олимпийским комитетом, где Виталий работает консультантом, а Юлии оплачиваются расходы на тренировки.