12 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

WADA нанесет очередной удар накануне 75-летия Победы? "У них есть еще козыри" – эксперты

Эксперты считают, что борьба российских спортивных властей с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на тех позициях, которые чиновники отстаивают сейчас, могут привести только к ухудшению положения наших спортсменов. Они сходятся во мнении, что WADA "очень разозлилось", и у агентства "в рукаве еще есть козыри".
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"Я думаю, у нас нет никаких шансов", - заявил президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов на пресс-конференции в НСН, отвечая на вопрос о том, может ли Россия все-таки через спортивные суды добиться отмены решения WADA.

Он напомнил, что претензии к России касаются не деятельности Григория Родченкова, а несанкционированных входов в базу, находившуюся под арестом в СКР. "Дальнейшее расследование усугубит ситуацию, будут выясняться негативные подробности. Может уже идти речь о пропуске Олимпиады в Париже в 2024 году", - переживает Курбатов.

С ним соглашается врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий. По его мнению, России стоит признать некоторые факты и попытаться минимизировать ущерб от этого.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов говорит, что "WADA было очень рассержено". "Есть пара персон в мире сильных мира сего от спорта, которые на нас имеют зуб, - считает эксперт. Козырей у WADA достаточно. Эта организация никуда не спешит, она умеет ждать. Она всегда ждет скандала". Любимов полагает, что агентство заинтересовано в отборе у России зрелищных и популярных соревнований, и отбирать у России, например, Чемпионат мира по санному спорту не стало бы, а вот мировое первенство по волейболу – может попробовать отобрать.

Курбатов подчеркнул, что первые суды по решению WADA об отстранении России состоятся в апреле 2020 года – накануне 75-летия Победы, которому Кремль придает очень большое значение. Все внимание будет приковано к Москве, вот тогда-то агентство и может нанести свой удар. "Все это будет очень сильно политизировано", - полагает эксперт.

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WADA нанесет очередной удар накануне 75-летия Победы? "У них есть еще козыри" – эксперты

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Теги: wada, допинговый скандал, 75-летие победы, эксперты



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