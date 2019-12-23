Адвокат Родченкова прокомментировал обвинения СКР

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова Джим Уолден ответил на обвинения Следственного комитета России.

"Родченков не входил в электронную базу, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, все это фарс", — заявил правозащитник. По его словам, Родченков готов быть свидетелем в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, если Россия подаст апелляцию на решение WADA, сообщает Lenta.ru.

Ранее в СКР заявили, что подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе текущего года).

Напомним, исполком WADA 10 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.