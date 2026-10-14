Екатеринбурженку отправили на обязательные работы за попытку украсть стринги из "Ленты"

Жительницу Екатеринбурга приговорили к обязательным работам за попытку украсть из "Ленты" всю размерную сетку стрингов и еще ряд товаров. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 12 января текущего года. Около 06.00 осужденная пришла в магазин, положила в корзину уходовые средства, маску для волос, паровой выпрямитель, носки, рубашки и весь размерный ряд стрингов. Уже в примерочной большую часть товаров женщина спрятала в своей одежде и личных вещах. На кассе она сделала вид, что ей не хватает средств на оплату оставшегося товара и заверила продавца, что сейчас сходит до машины за деньгами и вернется. Тогда охрана заподозрила неладное и задержала "покупательницу".

Камеры видеонаблюдения показали передвижения екатеринбурженки. Та же призналась в содеянном, рассказав, что украденное сама собиралась продать. Если бы план удался, магазину был бы нанесен ущерб на сумму в 8 тыс. 467 рублей 82 копейки.

В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело. Мировой судья судебного участка №1 Академического судебного района Мария Колосова признала подсудимую виновной по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу" и назначила наказание в виде 150 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.