В Раде призвали начать мобилизацию женщин

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала ввести принудительную мобилизацию женщин. Она убеждена, что все выпускники учебных заведений, вне зависимости от пола, обязаны отслужить в армии от года до двух.

В качестве примера для подражания Безуглая привела Израиль, где воинская повинность распространяется на всех граждан. По ее мнению, это диктуют нынешние условия, когда правящий режим остро нуждается в расширении мобилизационного ресурса.

Интересно, что ранее Безуглая резко критиковала военное командование, но после увольнения Сырского с поста главкома ВСУ она вскоре вернулась в ряды фракции "Слуга народа", из которой вышла два года назад. Она объяснила это тем, что нужно возглавить спецкомиссию по вопросам военной юстиции. При этом ее риторика изменилась, а критика исчезла. Также она подозревалась в госизмене.

В сентябре Служба внешней разведки РФ заявила, что ЕС настойчиво требует от Украины запустить мобилизацию женщин. Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что на Украине становится все меньше мужчин, пригодных к службе, и без привлечения женщин Киеву скоро не хватит людей для продолжения боевых действий против России, в то время как Украина должна продолжать воевать.

Чуть раньше бывший специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог призвал Киев начать мобилизацию женщин. Он сослался на своих жену и дочь, которые были военными.