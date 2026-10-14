Паслер назначил заместителя директора свердловского дептуризма

На должность заместителя директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области назначен Артем Гагауз. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, указ подписал губернатор Денис Паслер.

Карьера Гагауза тесно связана с системой образования Екатеринбурга. С 2017 по 2021 год он работал учителем в школе №68 с углубленным изучением отдельных предметов. В 2022-2023 годах возглавлял СОШ №113, затем руководил городским Дворцом творчества детей и работал в "Движении Первых". С октября 2025 года занимал должность замдиректора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга и курировал реализацию городских проектов в сфере туризма.

В свердловском дептуризма Артем Гагауз будет курировать взаимодействие с отраслевыми сообществами и продвижение туристических проектов. Также он будет отвечать за координацию мероприятий, направленных на развитие событийного туризма и формирование позитивного имиджа региона.

Напомним, в конце сентября в Свердловской области был назначен замминистра цифрового развития и связи.