03 Октября 2020
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Общество Пермский край
Бездомные собаки, заксобрание Прикамья (2019) | Фото: vk.com/permyaky

В Перми бездомные собаки вышли на "митинг" к зданию краевого заксобрания

В Перми у здания заксобрания региона собрались несколько бродячих собак. Животные лежат на площади перед зданием краевого парламента, выглядит это, как "митинг", передает корреспондент Накануне.RU.

Два коротких видеоролика собачьего "мероприятия" опубликовали в соцсетях очевидцы. Видно, как животные бегают по площади и злобно облаивают прохожих.

Напомним, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки, растерзанной собаками осенью. Очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а ученые рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки.

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В Перми бездомные собаки вышли на "митинг" к зданию краевого заксобрания

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Теги: бродячие собаки, заксобрание Прикамья



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