В Перми бездомные собаки вышли на "митинг" к зданию краевого заксобрания

В Перми у здания заксобрания региона собрались несколько бродячих собак. Животные лежат на площади перед зданием краевого парламента, выглядит это, как "митинг", передает корреспондент Накануне.RU.

Два коротких видеоролика собачьего "мероприятия" опубликовали в соцсетях очевидцы. Видно, как животные бегают по площади и злобно облаивают прохожих.

Напомним, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки, растерзанной собаками осенью. Очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а ученые рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки.