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Происшествия Пермский край
злая собака (2013) | Фото:

В Перми выяснили, чьи собаки напали на горожанку

В Пермской городской службе по регулированию численности бездомных собак и кошек Накануне.RU сообщили, что ловцы выезжали на место сегодняшнего нападения беспризорных собак на горожанку. Агрессию проявили животные, опекаемые сотрудниками располагающейся рядом стоянки.

С конца ноября поймано больше 140 собак, идет дополнительный набор ловцов. Служба формирует план работы наследующий год. Семь бригад ловцов будут работать во всех районах города.

Все они должны будут незамедлительно реагировать на сигнал в своем районе. Усилены меры по привлечению к административной ответственности владельцев животных, которые допускают свободный выгул своих питомцев. За последние две недели составлены 20 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, недавно произошел аналогичный случай - 14 октября в Перми пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки.

Ранее в ХМАО 13 собак жили на производственной базе в Советском. На ее территории не было ограждения, животные могли свободно передвигаться как по ней, так и за ее пределами. Это привело к трагедии: 13 июня 2017 г. собаки гуляли в окрестностях базы и напали на человека. Они серьезно искусали жертву, которая умерла на месте от ран. За это судили жителя города. Животных усыпили вскоре после нападения.13 февраля уже этого года в Томске голодные псы растерзали младенца.

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В Перми выяснили, чьи собаки напали на горожанку

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Теги: бродячие собаки, нападение, проверка



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