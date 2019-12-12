28 Сентября 2020
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Политика Пермский край
Бездомные собаки, чипы (2019) | Фото: psu.ru

Ученые назвали места в Перми, где чаще всего "тусуются" бездомные собаки

Ученые Пермского госуниверситета на фоне регулярных нападений на горожан бездомных собак выяснили, где в столице края – наиболее крупные "тусовочные места" этих животных. Как оказалось, чаще всего псов "без прописки" можно найти в районах Нижней Курьи, Закамска, Висима, Владимирского и Гайвы, а реже всего – в микрорайоне Крохалева, в районе ПГНИУ и частично на Парковом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Если рассматривать плотность по типам городской среды (всего их девять), то наибольший показатель выявлен в промышленно-складской зоне – 47 особей на квадратный километр. Ниже всего он в административной застройке центра города – три собаки на "квадрат". Участница исследования Кираида Ковалева отметила, что кроме стандартных мест собаки часто встречаются в местах зеленых насаждений.

"Для них такие места являются естественным укрытием в холодное время года", - сказала она.

Бездомные собаки, чипы(2019)|Фото: psu.ru

Напомним, очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. До этого, 14 октября, в Перми пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки.

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Ученые назвали места в Перми, где чаще всего "тусуются" бездомные собаки

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Теги: бездомные собаки, исследование, ПГНИУ



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