Губернатор Пермского края заявил о нехватке приютов для бродячих животных

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram прокомментировал ситуацию с бродячими собаками. По словам главы региона, он не до конца понимает, как "жить в условиях нового федерального закона", передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам нужно очень внимательно посмотреть механизмы его реализации и насколько мы сможем его реализовать эффективно, в интересах жителей края, не в интересах, собак. Интересы животных там защищены замечательно. С 1 января нужно сразу перейти на новые стандарты. Приютов не хватает, критерии агрессии собак непонятны. Были трагические случаи, когда собаки нападали. Это неприемлемо. Держу вопрос на контроле. Воспитываю глав администраций - это их задача. Практически все уже заключили контракты", - заявил Решетников, отметив, что поскольку этот вопрос волнует людей, власть должна его отрабатывать.

Федеральный закон, о котором говорит губернатор - это закон об ответственном обращении с животными. Он вступает в силу с 1 января 2020 г. Закон устанавливает ряд требований к содержанию и отлову животных. В частности, запрещается усыплять здоровых животных. Отлов животных не должен производиться в присутствии детей, за исключением тех случаев, когда животное представляет общественную опасность, сам процесс должен фиксироваться на видеокамеру. После отлова животное необходимо вылечить, стерилизовать и либо направить в приют, для дальнейшего проживания, либо вернуть на прежнее место. Возврат животного также надо снимать на камеру. Лица, занимающиеся отловом, несут ответственность за здоровье животных.

Напомним, очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. До этого, 14 октября, в Перми пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки. 29 ноября бродячие собаки напали на играющих детей. Один ребенок был госпитализирован.