Опять бродячие животные! В Перми стая собак накинулась на детей: один госпитализирован в тяжелом состоянии

Сегодня в Перми, в частном секторе Висима стая бродячих собак напала на трех мальчиков, которые в логу катались с горки. Один ребенок был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр попросил главврача больницы взять состояние ребенка под личный контроль. Его семье окажут необходимую помощь: как материальную, так и психологическую.

"Съездил на место, по данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре планово бригада ловцов выезжала туда восемь раз, три собаки было отловлено. Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами", - прокомментировал глава города.

Он также добавил, что директор службы по регулированию численности бездомных животных Игорь Сафонов с сегодняшнего дня уволен. Ответственным за отлов стал заместитель Самойлова Игорь Субботин.

В региональном СКР уточнили подробности произошедшего: отогнал стаю собак от семилетнего ребенка случайный прохожий. он же вызвал "скорую". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Напомним, что случаи нападения собак на людей в Перми не редкость. Ранее сообщалось, что 14 октября в Перм пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Одной из причин смерти пострадавшей могло стать нападение бездомных собак. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. 16 октября возбуждено уголовное дело о халатности. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак.