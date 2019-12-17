Екатеринбургские депутаты "заморозили" траты на пиар и переезд

Екатеринбургские депутаты приняли бюджет города на 2020 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем заседании гордумы за "бюджетный пирог" проголосовали почти все депутаты. Лишь один парламентарий выступил против - Константин Киселев.

"Меня в бюджете не устроили три вещи. На здравоохранение слишком мало средств выделено. Также меня не устроили расходы на пиар. Помимо всего прочего, МУПы Екатеринбурга ничего не зарабатывают. А должно быть все наоборот", - рассказал он.

Отсутствие обсуждений и дискуссий при итоговом принятии бюджета объясняется тем, что, согласно данным информаторов Накануне.RU, люди мэра Александра Высокинского вызывали на разговор каждого депутата кулуарно. Они спрашивали, какие именно статьи те хотят добавить в бюджетный документ. Каждый депутат попросил свое.

"На расселение ветхого жилья я попросил заложить еще 100 млн. В целом же на это нужно найти еще 2,5 млрд. Высокинский пообещал, что будет искать эти деньги", - отметил депутат Алексей Вихарев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Политик Андрей Пирожков попросил предусмотреть траты на строительство нового парка в Чкаловском районе Екатеринбурга.

"Речь идет о комплексном благоустройстве парка. Большая цена проекта и реализации обусловлена в первую очередь установкой освещения (оно там полностью отсутствует), и проектированием дренажной системы", - отметил Пирожков в беседе с Накануне.RU.

Подчеркнем, что принятие документа проходило без дискуссий ввиду уже долгого обсуждения структуры бюджета.

"Сегодня не должно было быть дискуссий. Весь бюджет я уже изучил. У меня была инициатива вместе с Николаевым по продолжению субсидирования по замене лифтов. Второй вопрос насчет аварийного жилья. В этом году отселение из такого жилья хотели приостановить, но в итоге выделили дополнительные 100 млн. Все получилось 412 млн в итоге", - пооткровенничал "справоросс" Александр Колесников.

Как стало известно, на выделение дополнительных средств в плане отселения из аварийного жилья сильно повлияли депутаты Виктор Сомиков и Александр Караваев.

Однако не все депутаты, по сведениям нашего СМИ, пошли к Высокинскому: депутат Тимофей Жуков отказался.

"Пока глава не научится сдерживать обещания, в этом нет смысла", - признался глава фонда "Город без наркотиков".

Подытожим, что скандальные траты на пиар работы гордумы в СМИ и переезд парламента в здание ЦУМа пока "заморозили". Это порядка 25 млн руб. К этому вопросу решено вернуться позже.