"Правоохранительные органы этим займутся": свердловский ГФИ раскритиковал контроль за бюджетом Екатеринбурга

Сегодняшнее заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которое прошло в Екатеринбургской городской думе, посетил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Он выступил с резкой критикой контроля городского бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутат Александр Караваев обратил внимание Кагана на то, что, несмотря на "запрет" народных избранников, местные чиновники создали МАУ "Город" и начали выпускать газету "Вестник пенсионера Екатеринбурга".

"Мы сейчас послушали бюджет: невнятный, нечеткий, непонятный. Я солидарен с депутатами целиком и полностью в части, касающейся отсутствия контроля за бюджетом. Я хочу вам напомнить, коллеги, что это государственные деньги и они находятся на контроле у Администрации президента, которую мы сейчас представляем. И правоохранительные органы займутся этой тематикой, я думаю", - заявил в ответ Михаил Каган.

Он напомнил, что существует 12 национальных проектов, которые находятся на контроле у президента страны Владимира Путина.

"Мы с вами, господа - нанятые чиновники и должны отрабатывать эти деньги. И вам никто не позволит тратить деньги бесконтрольно и куда попало, это я вам точно говорю", - подчеркнул ГФИ.

После подробного разбора финансового документа члены комиссии по местному самоуправлению приняли вопросы, связанные с бюджетом.

В администрации Екатеринбурга воздержались от комментариев по данной ситуации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил "жаркие споры" с депутатами по бюджету Екатеринбурга.