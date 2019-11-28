14 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование, карточка для голосования (2019) | Фото: Накануне.RU

Проект бюджета Екатеринбурга на ближайшие три года готов к рассмотрению в первом чтении

В четверг, 28 ноября, постоянная комиссия Екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике приняла решение внести на рассмотрение представительного органа проект бюджета города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. С основными параметрами главного финансового документа депутатов познакомила исполняющая обязанности начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Ольга Сысолятина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, традиционно бюджет столицы Урала сохранит свою социальную направленность: основные его траты придутся на развитие сети образовательных учреждений, а именно строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи, развитие дорожной инфраструктуры и другие общезначимые направления.

По словам докладчика, цифры документа следующие: в 2020 году доходная часть бюджета составит 47 млрд 406 млн рублей, в 2021 году – 48 млрд 53 млн рублей, в 2022 году – 45 млрд 439 млн рублей. Расходы в 2020 году составят 49 млрд 282 млн рублей, в 2021 году – 48 млрд 999 млн рублей, в 2022 году – 46 млрд 116 млн рублей.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Также на сегодняшнем заседании комиссии депутаты рассмотрели вопрос смет районов Екатеринбурга на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. В обсуждении приняли участие главы всех семи административных районов уральской столицы, отметившие увеличение финансирования на благоустройство и уборку территорий, а также на озеленение и обновление парков и скверов.

При обсуждении бюджетных параметров депутатов интересовали принципы формирования ряда статей муниципальной казны, конкретные вопросы финансирования отдельных объектов и городских территорий, особенно отдаленных, и ряд других. Обсуждали члены бюджетной комиссии и расходы на празднование в 2020 году 75-летия Великой Победы. Было отмечено, что уже разработана подробнейшая программа, в которой учтены пожелания всех без исключения городских районов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чуть больше двух недель тому назад, 12 ноября, по постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского проект бюджета уральской столицы на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов был внесен в Екатеринбургскую городскую думу. После этого документ обсуждался на согласительной комиссии и на заседаниях всех профильных комиссий.

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Проект бюджета Екатеринбурга на ближайшие три года готов к рассмотрению в первом чтении

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Теги: бюджет, проект, дума, мэрия, Екатеринбург



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