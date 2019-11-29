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Политика Свердловская область
екатеринбург ледовый городок (2014) | Фото: Накануне.ru

Высокинский рассказал, каким должен стать Екатеринбург к 2035 году

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание с представителями строительных компаний Среднего Урала. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь шла о проекте Генерального плана развития уральской столицы.
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Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексей Храмов рассказал собравшимся о целях стратегии пространственного развития, акцентировав внимание на подробном рассмотрении в проекте Генплана трех блоков: городская среда, городские территории и городская сеть. По его словам, важнейшими составляющими проекта стали сохранение водно-зеленого каркаса мегаполиса, развитие улично-дорожной сети с выводом крупногабаритного транспорта за пределы городских магистралей, снос ветхого и аварийного жилья с переселением жителей, развитие транспортной составляющей, включающей городскую электричку, метро и трамвайную сеть.

По итогам совещания участники договорились пригласить к обсуждению проекта Генплана не только градостроителей, но и ведущих архитекторов как Екатеринбурга, так и соседних муниципалитетов.

"Принципы, заложенные в проекте Генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель – сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы", - подвел итог встречи глава Александр Высокинский.

Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что подобная встреча стала уже третьей в череде обсуждения проекта Генплана развития города до 2035 года. Четвертая встреча руководства уральской столицы, ведущих девелоперов региона и представителей архитектурного сообщества состоится через две недели.

Напомним, ранее Высокинский заявлял, что проект Генплана, помимо общественного обсуждения, должен пройти экспертный анализ, необходимую юридическую проверку и учесть замечания представителей строительной отрасли и предложения жителей города. Мэр особо отмечал, что реновация городских территорий дешевле строительства новых микрорайонов, а зонирование по 57 микрорайонам, в свою очередь, позволит сэкономить при получении разрешений на строительство. Сейчас проект Генплана не только проходит общественные обсуждения, но и отправлен на согласование в региональный Минстрой и Министерство экономического развития РФ.

Недавно проект Генерального плана-2035 был представлен депутатам Екатеринбургской городской думы.

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Высокинский рассказал, каким должен стать Екатеринбург к 2035 году

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Теги: Высокинский, Генплан, развитие, Екатеринбург



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