Высокинский объяснил "жаркие споры" с депутатами по бюджету Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ходе подготовки бюджета города на 2020 год.

Читайте также: Высокинский назвал Екатеринбург одним из лидеров стратегического планирования в России

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, заявление прозвучало в эфире программы "События. Акцент" на телеканале ОТВ. Отвечая на вопрос ведущего Евгения Енина о "жарких спорах в стенах Екатеринбургской городской думы по проекту бюджета", градоначальник подчеркнул, что дискуссии – это демократический процесс, призванный учесть позиции всех сторон в интересах жителей уральской столицы.

"Для избранников VII созыва это, по сути, первое принятие бюджета, в прошлом году параметры финансового документа готовили их предшественники, и жаркие дебаты нынешнего сезона – это абсолютно нормальная тенденция. Депутаты вникают в каждую строчку, мы вместе обсуждаем целевые программы, доходы и расходы с точки зрения обоснования тех или иных бюджетных подходов. Естественно, появляется много вопросов. Пугаться дискуссий на думе не нужно – это демократический процесс, в ходе которого мы доказываем свою точку зрения и убеждаем народных избранников. А они, в свою очередь, вносят важные и полезные поправки", - отметил Высокинский.

Глава Екатеринбурга отдельно подчеркнул, что бюджет уральской столицы является социально ориентированным: почти 70% расходов из запланированных 49 миллиардов рублей будут направлены непосредственно на развитие и поддержание социальной сферы.

"У нас есть и бюджет развития, на сегодняшний день восемь школ находятся в работе. Это и строительство новых образовательных учреждений, и реконструкция старых, а в 2020 году мы планируем открыть школы в Академическом и Орджоникидзевском районах, закончить возведение пристроя школы в Краснолесье. Цель администрации города Екатеринбурга – три-четыре сданных школы в год", - подытожил Александр Высокинский.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга провел серию рабочих встреч с городскими депутатами, в ходе которой участники рассмотрели источники доходов, а также основные затраты муниципалитета. Мэр отмечал, что при планировании главного финансового документа основной упор сделан на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств. Градоначальник заявлял, что в случае поступлений дополнительных субсидий, субвенций с федерального или регионального уровней, Екатеринбург готов реализовать ряд дополнительных проектов.

На этой неделе, 19 ноября, замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь представила депутатам городской думы проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.