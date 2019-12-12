В екатеринбургской гордуме не смогли себя избавить от трат на переезд и пиар

В проекте бюджета Екатеринбурга на 2020 год вновь оказались средства в сумме 17 млн на переезд гордумы в ЦУМ. Депутат Александр Колесников напомнил о том, что большинство депутатов думы уже подписали письмо в адрес главы города, в котором отказались от переезда.

Тем не менее, в ходе дискуссии на заседании комиссии по бюджету выяснилось, что письмо не является нормативным документом и поэтому запланированное переселение законодателей из здания администрации города продолжается.

Депутат Владимир Крицкий выступил с идеей вынести вопрос о переезде на заседание думы и проголосовать за него в независимости от того, кто подписывал или не подписывал письмо. По его мнению, ремонт здания, запланированного под переезд, уже в любом случае проводился и протестовать нужно было раньше.

Александр Колесников в ходе дискуссии вспомнил об истории Древнего Рима, Сенат которого вообще не имел собственного здания. А турникеты в новом здании думы только оградят ее от народа. Он категорически выступил против переезда и приобретения новой мебели.

"Сейчас будет голосование, кто не поддержит моё предложение, тот против детей, тот против школ, против детских садов", - добавил он.

Также разгорелись споры по поводу дополнительных 11 млн на освещение деятельности ЕГД в средствах массовой информации. Часть депутатов согласилась с тем, что эти средства нужны, однако Александр Колесников снова выступил против.

"Единая Россия", освещайте свою деятельность честно - антинародную пенсионную реформу, мусорную реформу, провал с коммунальной реформой. Не надо освещать то, как депутаты цветочки дарят, депутат - это не свадебный генерал", - обратился он к представителям "партии власти".

В итоге по предложенной Владимиром Крицким поправке было решено принять бюджет в целом, но траты на освещение в СМИ в размере 11 млн и переезд в 17 млн обсудить дополнительно на общем собрании депутатов.