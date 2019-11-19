05 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга представила городским депутатам проект бюджета-2020: цифры

Сегодня, 19 ноября, заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь представила депутатам городской думы проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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Чиновница напомнила народным избранникам, что в результате работы подразделений горадминистрации по формированию основных финансовых параметров жизнедеятельности Екатеринбурга в 2020 году доходная часть бюджета составит свыше 47,4 миллиарда рублей, а расходная – около 49,2 миллиарда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, основная сумма доходов бюджета Екатеринбурга на 2020 год будет формироваться из следующих источников: налог на доходы физических лиц – 9,1 миллиарда рублей; земельный налог – 3,2 миллиарда рублей; доход от использования муниципального имущества – 2,9 миллиарда рублей; безвозмездные субсидии, субвенции и трансферты – 22,4 миллиарда рублей.

Кроме этого, в следующем году городские власти планируют вести бюджетные инвестиции по следующим направлениям: образование – 25,4 миллиарда рублей; социальная политика – 3,6 миллиарда рублей; здравоохранение – 1,1 миллиарда рублей; культура – 1,5 миллиарда рублей; физическая культура и спорт – 1,1 миллиарда рублей; жилищно-коммунальное хозяйство – 2,7 миллиарда рублей.

Таким образом, отмечают в мэрии, проект главного финансового документа столицы Урала традиционно сохранил свою социальную направленность: доля расходов на социальную сферу в бюджете составляет более 66%. Кроме этого, муниципалитет предусматривает за счет бюджета реализацию масштабного строительства и капитальный ремонт школ, детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети и элементов благоустройства.

Александр Высокинский на заседании екатеринбургской городской думы(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел серию рабочих встреч с городскими депутатами, в ходе которой участники рассмотрели источники доходов, а также основные затраты муниципалитета. Мэр отмечал, что при планировании главного финансового документа администрация сделала основной упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств. Градоначальник заявлял, что в случае поступлений дополнительных субсидий, субвенций с федерального или регионального уровней, Екатеринбург готов реализовать ряд дополнительных проектов.

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Мэрия Екатеринбурга представила городским депутатам проект бюджета-2020: цифры

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Теги: мэрия, депутаты, бюджет, Екатеринбург



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