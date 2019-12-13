Экс-депутата Наталью Крылову оштрафовали на 10 тысяч за пикет в Екатеринбурге

Бывшего депутата городской думы Асбеста Наталью Крылову, накануне задержанную за пикет в Екатеринбурге, оштрафовали и отпустили.

Напомним, в четверг экс-парламентария доставили в ОП-9 за использование мегафона на одиночном пикете. Свою акцию Крылова проводила у здания прокуратуры Свердловской области. Она требовала провести проверку в Асбесте, где, по ее мнению, "произошел силовой захват представительного органа муниципальной власти".

Как сообщила Накануне.RU Наталья Крылова, из полиции ее доставили в Верх-Исетский районный суд, который назначил ей административный штраф.

"Я была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей. Громкоговоритель и плакат изъяты как вещественные доказательства", - уточнила экс-депутат.

Напомним, Крылову лишили мандата на этой неделе. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.