28 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Асбест, КПРФ, избирательный штаб, выборы, Наталья Крылова (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-депутата Асбеста Наталью Крылову задержали за пикет в Екатеринбурге

Бывшего депутата городской думы Асбеста Наталью Крылову задержали за пикет в Екатеринбурге.

Как стало известно Накануне.RU, экс-парламентария доставили в ОП-9 за использование мегафона на одиночном пикете. Свою акцию Крылова проводила у здания прокуратуры Свердловской области. Она требовала провести проверку в Асбесте, где, по ее мнению, "произошел силовой захват представительного органа муниципальной власти".

"Сейчас началась проверка. Сотрудники областной прокуратуры вместе с начальником отдела по работе с обращениями граждан просили меня проводить публичные акции вне территории государственного учреждения, иначе они будут вынуждены вызвать наряд. В принципе, поскольку реакция уже есть, я согласилась", - заявляла ранее Наталья Крылова.

Наталья Крылова, пикет у прокуратуры(2019)|Фото: Наталья Крылова

В полиции задержание экс-депутата предпочли не комментировать.

"Мы воздержимся от комментариев по данному факту", - сообщили Накануне.RU в УМВД РФ по Екатеринбургу.

Наталья Крылова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Крылову лишили депутатского мандата на этой неделе. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.

Отметим, что под руководством Натальи Крыловой в 2017 году КПРФ взяла большинство на выборах в думу Асбеста. На эту победу обратили внимание в федеральном руководстве партии, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин тогда называл результаты большим достижением команды Крыловой, достигнутой под руководством персека обкома КПРФ Александра Ивачева.

Юрий Афонин про Наталью Крылову(2019)|Фото: КПРФ

Однако в настоящее время КПРФ никак не поддерживает Крылову и ее соратников в думе, которая уже фактически перестала быть "красной". Александр Ивачев не сделал никаких заявлений по лишению коммунистов мандатов в думе Асбеста и на заседании заксобрания 10 декабря.

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Экс-депутата Асбеста Наталью Крылову задержали за пикет в Екатеринбурге

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Теги: Крылова, задержание, пикет, Екатеринбург



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