14 Сентября 2020
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Общество В России
София Ротару (2014) | Фото:

Стала известна сумма гонорара Ротару на корпоративах в Москве

Гонорар украинской певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет $60 тыс.

По словам одного из московских менеджеров, заказчикам следует добавить к гонорару исполнительницы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.

Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры Ротару Аурики. Общая смета на коллектив составляет $15 тыс., сообщает "Комсомольская правда".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару в ее желании возобновить выступления в России, об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что критиковать Ротару в данной ситуации не совсем уместно.

Несмотря на то, что звезда несколько лет не выступала в России – отказалась от поездок в РФ из-за обострения отношений между Москвой и Киевом, сейчас в ее планах есть поездки в соседнюю страну.

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Стала известна сумма гонорара Ротару на корпоративах в Москве

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Теги: Ротару, шоу-бизнес



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