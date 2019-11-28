Стала известна сумма гонорара Ротару на корпоративах в Москве

Гонорар украинской певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет $60 тыс.

По словам одного из московских менеджеров, заказчикам следует добавить к гонорару исполнительницы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.

Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры Ротару Аурики. Общая смета на коллектив составляет $15 тыс., сообщает "Комсомольская правда".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару в ее желании возобновить выступления в России, об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что критиковать Ротару в данной ситуации не совсем уместно.

Несмотря на то, что звезда несколько лет не выступала в России – отказалась от поездок в РФ из-за обострения отношений между Москвой и Киевом, сейчас в ее планах есть поездки в соседнюю страну.