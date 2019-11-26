Басков, Крутой и другие российские звезды выступили против травли Софии Ротару

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Украина
София Ротару (2014) | Фото:

Басков, Крутой и другие российские звезды выступили против травли Софии Ротару

Звездные коллеги поддержали украинскую певицу Софию Ротару, которая после длительного перерыва решила возобновить выступления в России. Пауза была взята из-за конфликта между Москвой и Киевом. Впрочем, многие другие украинские артисты продолжают жить в Москве и выступать на Украине (например, Анна Седокова), так что тут дело скорее в личном отношении артиста к ситуации. В сети многие пользователи возмутились решением Ротару, мол, выступать на коммерчески выгодных мероприятиях (вроде концертов "Легенды Ретро FM") Ротару хочется, но при этом "дружить" с Россией она не готова.
Читайте также:

Гневный пост по этому поводу написал в Instagram Николай Басков. "Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! ! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что , приедет на Песню Года и не только !!!" – написал певец (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

В комментариях солидарность с ним высказали Наташа Королева, Лолита Милявская, Сергей Лазарев. "Коля-молодец, Соф.Мих.Ротару - Великая певица и никакая грязь к ней не пристанет!!!" – написал продюсер и композитор Игорь Крутой.

Правда, обычные подписчики Баскова не во всем с ним солидарны: "Какого х**а раньше выпендрировалась? Шото то давно у нас не пела? Патриотка", "Николай, НЕ ЛИЦЕМЕРЬТЕ? С. М. Начала первая, когда полезла в политику. Когда публично озвучила, что она не будет больше выступать а России. Заразилась КИКОБИДЧИНОЙ!", "А вас на украине ждут? Недумаю, что да", "А ее былые заслуги и творчество тут совсем ни при чем. Ее любили, слушали песни , но ведь она сама не лестно высказалась про наш российский народ. А не уважающим нас нечего здесь делать!! Пусть на украине и поет!! И правильно, что наш народ сплотился едином мнении о ней! А ей и другим будет урок!!! Нельзя рубить по руке, которая тебя столько лет кормила".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Басков, Крутой и другие российские звезды выступили против травли Софии Ротару

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: софия ротару, концерт, гастроли, россия, украина, николай басков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 11:08 Мск Софии Ротару предложили перечислить гонорар за "Песню Года" детям Донбасса
Ранее 28.11.2019 01:02 Мск Стала известна сумма гонорара Ротару на корпоративах в Москве

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2019 15:25 Мск Поклонская считает, что Ротару поступила правильно, приняв решение возобновить выступления в России
Ранее 19.11.2019 01:03 Мск Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ
Ранее 07.08.2019 09:30 Мск София Ротару возобновит выступления в России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети