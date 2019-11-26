Басков, Крутой и другие российские звезды выступили против травли Софии Ротару

Звездные коллеги поддержали украинскую певицу Софию Ротару, которая после длительного перерыва решила возобновить выступления в России. Пауза была взята из-за конфликта между Москвой и Киевом. Впрочем, многие другие украинские артисты продолжают жить в Москве и выступать на Украине (например, Анна Седокова), так что тут дело скорее в личном отношении артиста к ситуации. В сети многие пользователи возмутились решением Ротару, мол, выступать на коммерчески выгодных мероприятиях (вроде концертов "Легенды Ретро FM") Ротару хочется, но при этом "дружить" с Россией она не готова.

Гневный пост по этому поводу написал в Instagram Николай Басков. "Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! ! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что , приедет на Песню Года и не только !!!" – написал певец (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

В комментариях солидарность с ним высказали Наташа Королева, Лолита Милявская, Сергей Лазарев. "Коля-молодец, Соф.Мих.Ротару - Великая певица и никакая грязь к ней не пристанет!!!" – написал продюсер и композитор Игорь Крутой.

Правда, обычные подписчики Баскова не во всем с ним солидарны: "Какого х**а раньше выпендрировалась? Шото то давно у нас не пела? Патриотка", "Николай, НЕ ЛИЦЕМЕРЬТЕ? С. М. Начала первая, когда полезла в политику. Когда публично озвучила, что она не будет больше выступать а России. Заразилась КИКОБИДЧИНОЙ!", "А вас на украине ждут? Недумаю, что да", "А ее былые заслуги и творчество тут совсем ни при чем. Ее любили, слушали песни , но ведь она сама не лестно высказалась про наш российский народ. А не уважающим нас нечего здесь делать!! Пусть на украине и поет!! И правильно, что наш народ сплотился едином мнении о ней! А ей и другим будет урок!!! Нельзя рубить по руке, которая тебя столько лет кормила".