10 Сентября 2020
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Общество В России Украина
Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Поклонская считает, что Ротару поступила правильно, приняв решение возобновить выступления в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару в ее желании возобновить выступления в России, об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что критиковать Ротару в данной ситуации не совсем уместно.

В декабре этого года Ротару выступит на фестивале "Легенды Ретро FM". Пользователи соцсетей раскритиковали певицу и считают, что ей не место на российской земле.

"Я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна", - написала Поклонская.

Напомним, Ротару перестала выступать в России с 2018 года в связи с обострившимися отношениями между Россией и Украиной. Ротару живет в Киеве.

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Поклонская считает, что Ротару поступила правильно, приняв решение возобновить выступления в России

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Теги: Наталья Поклонская, София Ротару, концерты, Россия, Украина, Киев



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