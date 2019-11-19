Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ

Украинская певица София Ротару выступит в России на "Песне года" и на музыкальном фестивале "Легенды ретро FM".

Артистка перестала приезжать в РФ в 2018 году, после введения в Украине военного положения.

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.

"Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью", - сказал он.

Пригожин добавил, что Ротару делают предметом торга, сообщает "Говорит "Москва".

Тем временем, артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах в Москве. Уже поступило несколько предложений.