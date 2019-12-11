27 Сентября 2020
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София Ротару (2014) | Фото:

Софии Ротару предложили перечислить гонорар за "Песню Года" детям Донбасса

Певице Софии Ротару, которая собирается возобновить выступления в России, предложили перечислить гонорар за выступление на "Песне Года" в Москве детям Донбасса.
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"Несмотря на замечания патриотических сил, София Ротару вышла на сцену в концерте "Песня Года" и заявила, что очень скучала по российским зрителям, словно забыв о своих прежних антироссийских жестах - об отмене выступлений на территории РФ", - заявил исполнительный секретарь внепарламентской партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Ранее Ротару действительно длительное время не выступала в России, предположительно, из-за обострения отношений между Киевом и Москвой. При этом едва ли ей удастся назвать это вынужденной мерой из-за давления украинских властей – многие коллеги Софии продолжают успешно выступать на Украине и в России, тем более что аудитория Ротару явно меньше подвержена националистическим настроениям.

"В ответ на критику ее беспринципности, певица, ее представители и некоторые деятели российского шоу-бизнеса заявили, что Ротару переживает из-за резких оценок ее поведения и будет участвовать в концерте не ради денег, а из любви к искусству, - напомнил Малинкович.- Если так и если ее неверно поняли, или же она просто ошиблась в своих прежних действиях, партия Коммунисты России призывает Ротару перечислить весь гонорар, полученный ею за выступление на "Песне года", детям Донбасса , которые живут в непростых условиях и немало пострадали от боевых действий на этой территории".

Малинкович добавил, что тем самым Ротару продемонстрирует, что она действительно не хотела поддерживать экстремистские силы и вообще привержена гуманизму и человеколюбию и не корыстна.

"Она может как угодно относиться к ДНР и ЛНР, но, вероятно, ее не может оставить равнодушной судьба детей, на долю которых пришлась настоящая война, - предположил Малинкович.- Перечисление Ротару всей суммы гонорара за "Песню года" детям Донбасса, вероятно, положило бы конец дискуссии о поведении певицы".

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Софии Ротару предложили перечислить гонорар за "Песню Года" детям Донбасса

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Теги: софия ротару, песня года, гонорар, украина, донбасс



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