Глава Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

В аварию угодил мэр Тулуна Юрий Карих, его жега погибла, сообщает РИА Новости по ссылкой на собственный источник в администрации этого города.

Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком. В аварии погибла жена градоначальника.

По данным Mash, Карих ехал из Иркутска, машину вел сам. В районе Черемхово машина мэра врезалась в припаркованный на обочине "КамАЗ". Жена Кариха Лариса скончалась на месте. Он жив, однако в шоке.

Напомним, расположенный в Иркутской области Тулун пережил летом мощное наводнение.