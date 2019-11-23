09 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
(2004) |

Попавший в аварию глава Тулуна прошел обследование в травматологическом центре Черемхово

Глава Тулуна Юрий Карих, попавший в аварию, стоившую жизни его супруге, прошел обследование и чувствует себя нормально, сообщил ТАСС мэр Черемхово Вадим Семенов.

Кариха госпитализировали в городской травматологический центр Черемхово. Он прошел полное обследование и сейчас чувствует себя нормально.

В пресс-службе СКР Накануне.RU сообщили, что проверяют обстоятельства аварии. По предварительным данным, автомобиль, в которым ехали по трассе в Черемховском районе мэр города и его супруга, врезался в стоявший на обочине "КамАЗ". Погибла пассажирка, жена Кариха.

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Попавший в аварию глава Тулуна прошел обследование в травматологическом центре Черемхово

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Теги: Тулун, Юрий Карих, авария, больница



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Развитие сюжета:

Ранее 24.11.2019 13:39 Мск Глава Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его супруга

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