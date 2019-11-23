Попавший в аварию глава Тулуна прошел обследование в травматологическом центре Черемхово

Глава Тулуна Юрий Карих, попавший в аварию, стоившую жизни его супруге, прошел обследование и чувствует себя нормально, сообщил ТАСС мэр Черемхово Вадим Семенов.

Кариха госпитализировали в городской травматологический центр Черемхово. Он прошел полное обследование и сейчас чувствует себя нормально.

В пресс-службе СКР Накануне.RU сообщили, что проверяют обстоятельства аварии. По предварительным данным, автомобиль, в которым ехали по трассе в Черемховском районе мэр города и его супруга, врезался в стоявший на обочине "КамАЗ". Погибла пассажирка, жена Кариха.