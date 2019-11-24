10 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
Юрий Карих (2019) | Фото: postnews.ru

Глава Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его супруга

Глава иркутского города Тулун Юрий Карих назвал возможную причину ДТП, в котором погибла его жена.

Напомним, Карих врезался в стоявший на обочине "КАМАЗ". В аварии от полученных травм скончалась его супруга.

Мэр Тулуна отметил, что, возможно, он мог уснуть за рулем.

ТАСС пишет, что Кариха уже выписали из больницы, он поехал домой. Сообщается, что мужчина не получил серьезных травм. Ранее он прошел обследование и сейчас чувствует себя нормально. Кариха госпитализировали в городской травматологический центр Черемхово.

В СКР сейчас проверяют обстоятельства смертельной аварии.

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Глава Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его супруга

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Теги: Юрий Карих, авария, больница, Тулун, ДТП



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