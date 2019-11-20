"Чудо на кукурузе": героический экипаж "Уральских авиалиний" награжден в Москве

Героический экипаж "Уральских авиалиний" награжден государственными и ведомственными наградами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Экипаж награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье летом этого года. В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал, а случившееся назвали не иначе, как "чудо на кукурузе".

Церемония награждения состоялась сегодня, 20 ноября, в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", проходящей в эти дни в Москве. Награды вручал лично министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

Завтра, 21 ноября, пилоты получат звезды Героев России из рук Владимира Путина в Кремле.