Экс-участник "Уральских пельменей" пошло пошутил над подвигом Героев России, посадивших самолет в кукурузном поле

23 ноября в эфире Первого канала показали "Игру-встречу выпускников" Клуба веселых и находчивых, где выступила команда "Уральские пельмени".

В эфире в составе команды сыграл известный шоумен, актер и "бывший пельмень" Сергей Светлаков, который позволил себе пошло пошутить про подвиг Героев России Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

"Я - пилот "Уральских авиалиний". Если что, то на кукурузу по-любому посажу", - пошутил Светлаков со сцены.

Известно, что эфир выпуска был записан еще 3 сентября в Екатеринбурге.

Напомним, экипаж был награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье летом этого года. В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал, а случившееся назвали не иначе, как "чудо на кукурузе".

Церемония награждения прошла 20 ноября в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", проходящей в Москве. Награды вручал лично министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

21 ноября пилоты получили звезды Героев России из рук президента Владимира Путина в Кремле.