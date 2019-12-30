В Рождество покажут фильм про экипаж "Уральских авиалиний", посадивший самолет в кукурузное поле

В Рождество россиянам в эфире "Первого канала" покажут документальный фильм "Дамир вашему дому" про экипаж "Уральских авиалиний", которому удалось посадить самолет с неработающим двигателем в кукурузном поле.

По информации телеканала, в эксклюзивном интервью авторам фильма командир корабля Дамир Юсупов объяснил, почему стал летчиком только в 32 года, и что помогло ему посадить горящий самолет в кукурузное поле.

Напомним, экипаж был награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье летом этого года. В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал, а случившееся назвали не иначе, как "чудо на кукурузе".

Церемония награждения прошла 20 ноября в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", проходящей в Москве. Награды вручал лично министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

21 ноября пилоты получили звезды Героев России из рук президента Владимира Путина в Кремле.

Добавим также, что сегодня в эфире канала ОТВ Дамир Юсупов отметил, что такое повышенное внимание, с которым он столкнулся, требует повышенной подготовки.

"Стесняюсь произносить слово "слава". Повышенное внимание требует подготовки. Анализируешь когда: спортсмены, актеры, какие-то личности - постепенно к этому идут. А тут внезапно - такое повышенное внимание. Это нелегко. Поэтому стараюсь много не фигурировать в СМИ", - заявил летчик. Он также отметил, что первое время после произошедшего он не называл фамилию и имя. Сейчас в одних рейсах он представляется, в других нет - но всю необходимую информацию до пассажиров доводит.

Описывая момент столкновения с птицами, из-за которого и произошла вынужденная посадка в поле, пилот пояснил, что все происходило очень быстро и стаю птиц летчики увидели уже при отрыве.

Экипаж Airbus A321 был отмечен телекомпанией ОТВ в номинации "Герои года".