Фильм о "кукурузном чуде" выйдет в кинотеатрах в марте

Фильм, рассказывающий о посадке самолета "Уральских авиалиний" в кукурузное поле, выйдет в марте 2023 года. Об этом рассказали представители кинокомпании "Централ Партнершип" в своих социальных сетях.

Подвиг, в дальнейшем названный "кукурузным чудом", совершил летчик Дамир Юсупов. О его судьбе и расскажет фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Помимо самого Юсупова, в фильме появятся и пассажиры рейса.

"Дамир Юсупов был обычным мальчишкой, мечтавшим пойти по стопам отца-летчика. Но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, его заветное желание сбылось. Дамир стал пилотом гражданской авиации, и только благодаря его мужеству и преданности делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле", - пишут в кинокомпании.

Фильм выйдет в кинотеатрах 16 марта. В главной роли - Егор Бероев. Среди актеров также числятся Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк, Жанна Эппле и другие. Сценаристом вступил Алексей Гравицкий, а консультантом - сам Дамир Юсупов.