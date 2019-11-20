Пилоты "Уральских авиалиний" получат звезды Героя России в Кремле

В Кремле завтра наградят пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые провели успешную аварийную посадку на кукурузное поле и спасли жизни 230 человек. Летчиков представили к награде "Герой России". Экипаж сегодня также получит Ордена мужества.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Юсупову и Мурзину. Остальные члены экипажа – бортпроводники – награждены Орденами Мужества. "Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. В сентябре глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подарил ключи от новых квартир в микрорайоне Краснолесье экипажу Airbus A-321. Также экипажу предложено присвоить звание Почетных жителей города, но авиакомпания пока не передала документы.