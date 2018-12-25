Полиция Екатеринбурга не увидела в школьных рисунках пропаганду гомосексуализма

Полиция Екатеринбурга закончила проверку рисунков учащихся школы №115. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, в действиях директора школы в ходе проверки не усмотрено признаков состава административного правонарушения.

"В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) было отказано из-за отсутствия состава правонарушения", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в екатеринбургской школе №115 организовали конкурс рисунков на тему "ЛГБТ" под лозунгом "Толерантный мир". По мнению президента УРК Евгения Жабреева, образовательное учреждение нарушило сразу несколько федеральных законов.

По мнению мэрии города, рисунки не содержат призыва войти в ряды людей другой ориентации, а демонстрируют толерантное отношение к людям.

Руководитель общественного движения Свердловской области "Доброволец" Алексей Коршунов пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в школе №115 Екатеринбурга" и на отношение уральского омбудсмена к конкурсу детских "ЛГБТ-рисунков".

УРК обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопхову с просьбой провести тщательную прокурорскую проверку во всех школах Екатеринбурга по выявлению случаев с проведением подобного ряда конкурсов рисунков, в первую очередь "Толерантный мир".