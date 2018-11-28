"Рисунки убрали, а проблема осталась". В уральской школе прошел "конкурс плакатов ЛГБТ"

В екатеринбургской школе №115 организовали конкурс рисунков на тему "ЛГБТ" под лозунгом "Толерантный мир". Как сообщил Накануне.RU президент Уральского родительского комитета (УРК) Евгений Жабреев, образовательное учреждение нарушило сразу несколько федеральных законов.

"Об этом инциденте нам уже сообщили родители. Школа, конечно, эти рисунки убрала. Учреждение нарушает сразу несколько федеральных законов. Во-первых, это пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Дело в том, что есть общедоступные классы: у нас на одном этаже могут находиться как 7-й класс, так и 4-й, а на перемене они выходят на одну площадку. Эти все рисунки могли увидеть дети с неокрепшей психикой. Мы понимаем, что ученики уже начали обсуждать эти рисунки", - рассказал он.

Эксперт добавил, что родители пытались "достучаться" до сотрудников школы и мэрии Екатеринбурга. А после стало известно, что образовательное учреждение и вовсе хотело отправить эти плакаты на конкурс в Москву.

Сейчас УРК проверяет информацию и собирается направить документы в аппарат уполномоченного по правам ребёнка и в прокуратуру Екатеринбурга.

"Мы боимся, что такие конкурсы могут быть согласованы между несколькими образовательными учреждениями. Это может коснуться и другой школы города. Также они нарушают закон "Об образовании", где прописаны правила охраны жизни и здоровья ребёнка. Все эти меры должны строго выполняться. Получается, что сегодня маленькие дети, которые увидели эти рисунки, начали их обсуждать, и для них эта тема стала доступна", - добавил Жабреев.

По его словам, сейчас родители должны объяснить ребёнку, что это не есть хорошо, ведь некоторые дети проводят большую часть времени в телефоне, где и могут прочитать про гомосексуальные отношения.

"Получается, система образования либо не задумывается ни о каком законодательстве, либо руководители школы склонны к таким толерантным отношениям. Потому что такие ситуации жёстко пресекаются прокуратурой. Такие директора должны быть наказаны. Сегодня все понимают, что рисунки убрали, а проблема осталась, потому что все заговорили об этом на федеральном уровне. Опять всё вышло в свет", - заявил президент Уральского родительского комитета и предложил устроить публичную "порку" за "такие дела".

Жабреев пояснил, что система образования изначально не должна такого допускать, чтобы родители не возмущались.

"Дети могут это продолжить рисовать в своих тетрадках", - констатировал он.