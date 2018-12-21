Власти Сургута не планируют отменять выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

Власти Сургута не планируют отменять единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, выплата производится работникам учреждений, состоящим в списочном составе (за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого более 14 календарных дней). Получить выплату могут работники, которые проработали полгода с момента трудоустройства.

Выплата производится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по основному месту работы и основной занимаемой должности один раз в календарном году в размере месячного фонда заработной платы за норму часов работы (ставку заработной платы).

"Размер и порядок выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска изменению не подлежат и мероприятия по отмене ее муниципальным образованием городской округ город Сургут не планируется", - подчеркнули в мэрии.

В администрации Сургута сообщили, что автономный округ может рекомендовать внести изменения в систему оплаты труда в муниципальном образовании, но пока таких указаний не было.

"Однако, в соответствии с пп.10 п.1 ст.36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут определение размеров и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа относиться к полномочиям главы города Сургута", - пояснили в мэрии.

Также в администрации Сургута уточнили, что в июле 2018 года для минимизации числа работников, которым будет осуществляться доплата до МРОТ были внесены изменения в структуру заработной платы работников муниципальных казенных учреждений "путем перераспределения единовременного премирования к профессиональным праздникам и премирования работников учреждения по результатам работы за квартал (год) в состав месячного фонда оплаты труда. При этом, определена ответственность руководителей указанных учреждений по недопущению снижения достигнутого в 2018 году фонда оплаты труда по каждому работнику".

По информации городских властей это позволило обеспечить размер ежемесячной заработной платы работников учреждения не менее минимального размера оплаты труда, установленного в РФ. Кроме того, по поручению Вадима Шувалова с 1 января будут проиндексированы на 4% зарплаты работников, не попадающих под действие указов президента.

Напомним, ранее инициативная группа бюджетников вышла на митинг из-за готовящихся изменений в систему оплаты труда. По словам бюджетников, из-за отмены материальной помощи к отпуску и "тринадцатой зарплаты" - стимулирующая выплата - 10%, а также из-за ограничения размера премиальной выплаты до 20%, они потеряют до 150-170 тысяч рублей в год, несмотря на незначительное увеличение оклада.