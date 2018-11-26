Сургутские бюджетники готовят протест "за достойную зарплату"

В Сургуте готовится протест работников госучреждений против планируемых правительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры изменений в системе оплаты труда. Об этом сообщается в сообществе "Бюджетники Сургута за достойную заработную плату" в социальной сети "Вконтакте".

Целью данного проекта, как говорится в соответствующем постановлении, является "совершенствование системы оплаты труда" бюджетников.

"Из 130 тыс. человек, работающих в государственных и муниципальных учреждениях Югры, при существующей системы оплаты труда вынуждены производить доплаты до МРОТ с учётом северной надбавки и районного коэффициента 39,8 тыс. работникам, — говорится в документе. — То есть, около трети работников, как неквалифицированных, так и квалифицированных, имеющих соответствующее образование и стаж работы, получают одинаковую заработную плату".

При этом, со ссылкой на ст. 22 Трудового кодекса РФ, отмечается обязанность работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

В свою очередь, инициативная группа бюджетников отмечает, что постановление правительства ХМАО грозит лишением работников госучреждений ряда выплат стимулирующего характера и единовременной выплаты к ежегодному отпуску. Кроме того, премиальная часть зарплаты, согласно документу, не будет превышать 20%.

"Таким образом, для работника с окладом 10 тыс. 300 рублей за год потеря заработной платы составит от 30 тыс. до 170 тыс. рублей", — говорится в сообщении инициаторов протеста.

По мнению активистов, планируемые изменения являются "настоящим грабежом".

"Ведётся подготовка к законным коллективным действиям, следите за новостями в этой группе", — говорится в анонсе.