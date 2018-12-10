Бюджетникам Сургута согласовали массовый пикет "За достойную зарплату"

Власти Сургута согласовали бюджетникам массовый пикет "За достойную зарплату", передает корреспондент Накануне.RU.

Публичное мероприятие состоится 16 декабря, в 12.00 на площади "Аврора".

Напомним, работники бюджетных организаций протестуют против изменений в систему оплаты труда. По словам бюджетников, из-за отмены материальной помощи к отпуску и "тринадцатой зарплаты" - стимулирующая выплата - 10%, а также из-за ограничения размера премиальной выплаты до 20%, они потеряют до 150-170 тысяч рублей в год, несмотря на незначительное увеличение оклада.