17 Декабря 2018
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Бюджетники Сургута выдвинули ультиматум Комаровой

Бюджетники Сургута потребовали отменить постановление окружного правительства, которое может сократить доходы работников сферы. Резолюцию по итогам массового пикета они направили на имя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Пикет состоялся в минувшее воскресенье. Вместо заявленных 200 человек, на нем присутствовали несколько десятков жителей. Порядка 15 участников - представители бюджетных учреждений, рассказал агентству глава городского отделения КПРФ Сергей Чичканов.

"Сами бюджетники оказались в шоке от такого количества. Проблема в том, что когда начали сбор подписей, руководители бюджетных учреждений "настучали по голове" всем, кто подписывался под обращением. Бюджетники боятся за свою работу, даже те, кто пришли, прятали свои лица", - объяснил Чичканов.

митинг бюджетников за достойную зарплату(2018)|Фото: vk.com/servunion86

По итогам пикета участники проголосовали за резолюцию на имя губернатора Югры. В документе два основных требования: отклонить постановление о внесении изменений в систему оплаты труда бюджетников, и принять меры по увеличению реальной зарплаты работников - предусмотреть ежегодное повышение годового фонда оплаты труда в размере уровень инфляции плюс 5%.

митинг бюджетников за достойную зарплату(2018)|Фото: vk.com/servunion86

Копия резолюции направлена главе объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района Любови Андриади.

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Бюджетники Сургута выдвинули ультиматум Комаровой

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Теги: бюджетники Сургута, Наталья Комарова, митинг за достойную зарплату



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