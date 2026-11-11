Володин: У молодежи рост на 30% болезней дыхания

За последний год количество пациентов с патологиями дыхательной системы в России выросло на 30%, в основном это молодежь - люди до 35 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что табачная продукция, электронные сигареты и вейпы содержат токсичные соединения, вызывающие рак, хронические заболевания легких и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. В связи с этим 11 ноября Госдума обсудит законопроект, обязывающий производителей и импортеров полностью раскрывать состав никотинсодержащей продукции. Депутаты предлагают ускорить вступление закона в силу, перенеся дату с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года.

На данный момент производители обязаны предоставлять отчеты о составе продукции, но зачастую скрывают сведения под грифом коммерческой тайны.

На днях Володин сообщил, что пока только в 17 регионах ввели запрет на продажу вейпов. Это сделали в Вологодской, Томской, Саратовской, Смоленской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Забайкальском и Пермском краях, Северной Осетии, Республике Алтай, Якутии, Чувашии, Удмуртии.