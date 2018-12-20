"Мы стреляем в Русский Мир". Рада проголосовала за насильственное переименование канонической УПЦ

Верховная рада Украины 240 голосами приняла закон, который заставляет каноническую УПЦ изменить свое название из-за того, что ее "центр управления находится в стране-агрессоре".

Как сообщало Накануне.RU, председатель Рады греко-католик Андрей Парубий призывал обязательно принять этот закон.

При этом накануне Главное научно-экспертное управление Верховной рады признало, что законопроект противоречит конституции Украины и рекомендовало его отклонить в связи с несоответствием тем целям, которые заявлены авторами. Управление указало, что Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, которое не должно вмешиваться в их деятельность. Также все религиозные организации равны перед законом, а установление каких-либо преимуществ или ограничений не допускается.

Главное научно-экспертное управление пришло к выводу, что авторы законопроекта не представили "конкретных неопровержимых фактов, которые бы свидетельствовали о насущной необходимости" принятия такого закона. Управление заявило, что существующее законодательство Украины уже предоставляет все возможности для борьбы с угрозами государству.

Отдельно сказано про требование указывать "руководящий центр".

"В соответствии со ст. 8 Закона ("О свободе совести и религиозных организациях") религиозная община, как разновидность религиозной организации, имеет право на подчинение в канонических и организационных вопросах любым действующим на Украине и за ее пределами религиозным центрам и свободное изменение такого подчинения. При этом уведомление государственных органов про создание такой религиозной общины не является обязательным", - говорится в заключении.

Более того, эксперты подчеркнули, сама процедура регистрация устава религиозной организации существует лишь для того, чтобы она получила права юридического лица, а не для легализации ее деятельности. То есть религиозная организация может вообще не регистрироваться, а ее деятельность будет легальной, пока ведется в рамках законодательства. То есть ставить для религиозной организации смену названия условием деятельности на Украине – это незаконно.

В целом управление пришло к выводу, что законопроект дискриминационный и его нужно отклонить. Несмотря на это, он был принят под крики "Слава Украине!"

Депутат Рады Игорь Мосийчук, известный своими нацистскими взглядами, открыто призывал голосовать "за смерть Русского Мира".

"Каждый должен знать, что, нажимая на зеленую кнопку, он стреляет в Русский Мир. Смерть Русскому Миру!" - кричал Мосийчук.

Все это происходит на фоне лицемерных заявлений украинского президента Петра Порошенко, что "государство не будет вмешиваться в деятельность Церкви".

Напомним, активизация властей против Церкви вызвана тем, что 15 декабря в Киеве объединились раскольники, которые хотят отобрать название у канонической УПЦ.