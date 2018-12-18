18 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Единая церковь" раскольников оказалась связанной с криминальным миром

13 декабря в Адреевском храме Киева, специальным законом переданном Константинопольскому патриархату, прошла первая служба его представителей. Им сослужил, в частности, бывший священник Богдан Гулямов, который недавно стал президентом киевского баскетбольного клуба "Будивельник". Два года назад он был еще светским человеком, но за столь короткий срок успел стать настоятелем храма села Романков в престижной пригородной зоне Киева Конча-Заспа. Связи этого человека вскрывают важные факты относительно подоплеки создания "единой церкви" раскольников.
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Одновременно Гулямов является председателем правления Международного благотворительного фонда Александра Петровского (Налекрешвили) "Солидарность". Сам Петровский является известным днепропетровским криминальным авторитетом по кличке "Нарик" и был замечен на молебне Петра Порошенко с новым лидером раскольников Сергеем Думенко ("Епифанием"). Некоторые СМИ пишут, что Гулямов является "правой рукой" Петровского.

Интересно, что дочь Петровского недавно вышла замуж за сына председателя Бюджетного комитета Андрея Павелко. Свадьбу сыграли не где-нибудь, а в Гофбургском императорском дворце Вены.

"На счету этого человека [Петровского] кровь невинных людей, рейдерство и организация массы мелких преступлений. Этот человек по решению Порошенко вошел в его ближний круг общения", - написал депутат Рады Виталий Куприй.

Примечательно, что принадлежащий Порошенко "5 канал" выпустил в День независимости целую передачу о том, как "Нарик" и его команда подавляли в Днепропетровске "Русскую весну".

Портал "Багнет" пишет, что именно группировка "Нарика" устроила летом прошлого года в Днепропетровске разборки со стрельбой, в результате которых погибли два боевика "АТО", еще четверо получили ранения. Накануне.RU писало о том, что за этим стоял один из лидеров еврейской общины Шолом Нахшон, который устроил перестрелку. О том, что на стороне Нахшона была группа "Нарика", косвенно может свидетельствовать то, что на сайте фонда "Солидарность" говорится, что Петровский-"Нарик" является "большим другом еврейской общины города".

Что касается Гулямова, то он известен еще и своими связями с ушедшим в раскол бывшим митрополитом Александром Драбинко. Именно последний служил при освящении храма в Конча-Заспе.

По данным "Страны", Гулямов и Петровский-"Нарик" сыграли очень активную роль в финансовом обеспечении процесса по созданию "единой церкви" раскольников. Если это так, то внутри канонической УПЦ действовала группа "духовенства", связанная с криминальным миром и еврейской общиной и продвигавшая идею раскольнической "автокефалии" и "смазывавшая" ее деньгами. К слову, еще в июне Синод УПЦ призывал Драбинко "не порочить высокий сан епископа своим неприличным поведением и жизнью".

Отметим, что Гулямов, как и Драбинко, были запрещены в служении Синодом УПЦ за уход в раскол. Как и когда Гулямов стал священником УПЦ, на сайте епархии не значится. Однако на сайте киевского "патриархата" он еще в июле фигурировал как "большой друг" раскольников. Таким образом, первые же шаги "единой церкви" раскольников позволяют говорить о криминальном и иудейском следе в деле ее создания.

Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

Справа налево от Порошенко стоят: новый лидер раскола Сергей Думенко, криминальные авторитеты "Нарик" и "Эмиль" (в очках)

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"Единая церковь" раскольников оказалась связанной с криминальным миром

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Теги: Украина, криминал, раскол, церковь



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