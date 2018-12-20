Под Радой верующие протестуют против антицерковных законов

Утром возле Верховной рады Украины на молитвенное стояние собрались верующие канонической УПЦ, выражая свой протест принятия антицерковных законопроектов, которые планируется принять сегодня. Вместе с мирянами площади молятся епископ Васильковский Николай, епископ Иванковский Кассиан и епископ Гостомельский Тихон.

Председатель Рады Андрей Парубий внес в повестку дня два антицерковных законопроекта - о насильственном переименовании УПЦ и изменении подчиненности религиозных общин, т.е. об узаконенном захвате храмов. Он признал, что многолетний лидер раскола Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) требует монополии на название "украинской церкви" и чтобы каноническая УПЦ отражала в своем названии, что "центр управления находится в стране-агрессоре".

Парубий надеется, что парламент его поддержит. Он также выразил возмущение тем, что "возникают какие-то другие дискуссии".

УПЦ отмечает, что антицерковные законы "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской Православной Церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".

Суд по видеокадрам, под Раду пришло более тысячи человек.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после объединения раскольников Верховная рада собралась срочно принять законы против канонической УПЦ. Все это происходит на фоне лицемерных заявлений украинского президента Петра Порошенко, что "государство не будет вмешиваться в деятельность Церкви".